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Младший брат Александра Емельяненко отправится в зону СВО добровольцем

Младший брат Александра Емельяненко отправится в зону СВО добровольцем
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Младший брат популярного российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Иван принял решение отправиться в зону проведения спецоперации (СВО) добровольцем. Об этом рассказал Александр.

«Я невоеннообязанный, меня не призывали. Если меня Родина позовёт защищать рубежи нашего Отечества, я пойду. Просто я в армии не служил. А брат служил в спецвойсках, поэтому и пошёл добровольцем», — приводит слова Емельяненко «РБК Спорт».

Напомним, в настоящий момент Александр готовится к поединку с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Бой должен состояться 6 ноября на арене ЦСКА. В последнем бою Емельяненко проиграл нокаутом соотечественнику Вячеславу Дацику.

А. Емельяненко: так будет летать голова Еркаева в нашем бою:

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