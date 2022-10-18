Бивол высказался о возможности проведения реванша с Альваресом
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе российский боксёр Дмитрий Бивол поделился мыслями о возможном реванше с мексиканцем Саулем Альваресом. В первом поединке победу добыл россиянин. Позже Сауль высказывался о желании провести второй бой.
«Не сказал бы, что реванш с Канело мне неинтересен. Да, он хочет реванша. Для меня это не является неожиданностью. Ведь он чемпион, но потерпел поражение в нашем бою — каждый чемпион хочет взять реванш. Это нормально.
Хочу ли я лично реванша? Конечно, для меня лучше идти вперёд, но мы ещё обсудим возможный реванш. Но всё-таки мне это не так интересно, как прежде», — сказал Бивол в интервью на канале Fight Hub TV в YouTube.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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