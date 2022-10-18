Дацик: Исмаилов боится пропустить мою случайную колхозку

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о своём сопернике Магомеде Исмаилове. Поединок по правилам бокса должен состояться между бойцами в декабре этого года.

«Не боюсь ли, что Мага меня передышит? Лучше выйти и зарубиться. Всё-таки зрителям интереснее смотреть быструю и красивую зарубу, чем когда противники долго-долго бегают и не поймёшь, кто из них чемпион по лёгкой атлетике.

Если серьёзно, Мага лучше дышит, быстрее двигается. Но всё-таки он боится пропустить случайную колхозку от меня. Чтобы её не пропустить, он заявляет вот такие гонорары. Этот гонорар – показатель его слабости, то есть того, что он не готов просто проиграть. Он понимает, что есть шанс проиграть – что я смогу его обмануть и приручить кобру», — сказал Дацик на пресс-конференции Hardcore Boxing.

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