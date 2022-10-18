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Владимир Минеев проведёт подготовку к следующему бою в Махачкале

Владимир Минеев проведёт подготовку к следующему бою в Махачкале
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Известный боец смешанных единоборств Владимир Минеев будет готовиться к бою с бразильцем Фернандо Родригесом в Махачкале. Об этом рассказал тренер россиянина Расул Магомедалиев.

«Сейчас пройдёт турнир UFC, Владимир приедет ко мне (в Махачкалу). И будем готовиться», — приводит слова Магомедалиева ТАСС.

Напомним, поединок Минеева и Родригеса должен состояться 18 ноября. Противостояние пройдёт по правилам кикбоксинга. Ранее Минеев получил повестку в рамках частичной мобилизации. Сообщалось, что россиянин может провести подготовку к бою в Мариуполе.

Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.

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