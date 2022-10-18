Тренер Хабиба рассказал, чем Махачев отличается от Нурмагомедова

Тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес, работавший и с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, и с Исламом Махачевым, назвал отличия между двумя бойцами.



«Ислам никогда не стремился копировать Хабиба и не испытывал давления. Ислам — это Ислам. У него свой путь. Да, у Махачева был пример для подражания в лице Хабиба, но он не шёл по пятам, а делал свои шаги.



Ислам никогда не был таким же острым на язык. У них разные хобби, в этом они очень сильно отличаются. Махачев, например, любит приключения, предпочитает верховую езду. Они очень разные с Хабибом, и никогда Ислам не хотел быть им», — сказал Мендес в интервью каналу MMA Hour.



Ислам Махачев 22 октября проведёт титульный бой в лёгком весе с Чарльзом Оливейрой.