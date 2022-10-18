Тренер Хабиба рассказал, чем Махачев отличается от Нурмагомедова
Поделиться
Тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес, работавший и с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, и с Исламом Махачевым, назвал отличия между двумя бойцами.
«Ислам никогда не стремился копировать Хабиба и не испытывал давления. Ислам — это Ислам. У него свой путь. Да, у Махачева был пример для подражания в лице Хабиба, но он не шёл по пятам, а делал свои шаги.
Ислам никогда не был таким же острым на язык. У них разные хобби, в этом они очень сильно отличаются. Махачев, например, любит приключения, предпочитает верховую езду. Они очень разные с Хабибом, и никогда Ислам не хотел быть им», — сказал Мендес в интервью каналу MMA Hour.
Ислам Махачев 22 октября проведёт титульный бой в лёгком весе с Чарльзом Оливейрой.
Комментарии
- 18 октября 2022
-
19:58
-
19:49
-
19:38
-
18:59
-
18:51
-
18:46
-
17:59
-
17:59
-
17:52
-
17:51
-
17:46
-
17:44
-
17:37
-
17:17
-
17:15
-
17:01
-
16:22
-
16:15
-
16:11
-
15:49
-
15:05
-
14:47
-
14:12
-
14:02
-
13:49
-
13:33
-
13:26
-
13:04
-
12:41
-
12:38
-
12:10
-
11:36
-
11:30
-
10:43
-
10:35
Партнерский контент