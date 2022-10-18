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Тренер Хабиба рассказал, чем Махачев отличается от Нурмагомедова

Тренер Хабиба рассказал, чем Махачев отличается от Нурмагомедова
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Тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес, работавший и с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, и с Исламом Махачевым, назвал отличия между двумя бойцами.

«Ислам никогда не стремился копировать Хабиба и не испытывал давления. Ислам — это Ислам. У него свой путь. Да, у Махачева был пример для подражания в лице Хабиба, но он не шёл по пятам, а делал свои шаги.

Ислам никогда не был таким же острым на язык. У них разные хобби, в этом они очень сильно отличаются. Махачев, например, любит приключения, предпочитает верховую езду. Они очень разные с Хабибом, и никогда Ислам не хотел быть им», — сказал Мендес в интервью каналу MMA Hour.

Ислам Махачев 22 октября проведёт титульный бой в лёгком весе с Чарльзом Оливейрой.

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