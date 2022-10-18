Пётр Ян: сначала расстрою О’Мэлли, а потом разнесу любого из пары Стерлинг — Диллашоу

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян заявил, что полностью уверен в том, что вернёт себе чемпионский титул в ближайшее время.



«Это я выбрал Шона в соперники, а не он меня. Я, конечно, знаю, что UFC в него верит и считает, что мой стиль будет удобен для О’Мэлли. Однако я здесь, чтобы расстроить и разочаровать его.



Победа над ним гарантирует мне титульный поединок. Если победа будет за Диллашоу, то это будет очень важный бой для поклонников MMA, если выиграет Стерлинг — быть трилогии. Кто станет чемпионом в субботу? Мне всё равно, я разнесу любого», — заявил россиянин в интервью MMA Hour.



Бои Пётр Ян — Шон О’Мэлли и Алджэмейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу пройдут 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.