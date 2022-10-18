Ислам Махачев рассказал, как относится к критике

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал, что спокойно относится к критике со стороны и относится с уважением к людям, которые критикуют его.
«Когда заходишь и видишь, как кто-то говорит, что у тебя не получится, что ты не готов, это тоже в какой-то степени мотивирует. Хочется пойти и доказать. Честно говоря, я никогда не отвечаю на комментарии, даже на те, которые пишут у меня на странице. Они тратят своё время на это, хотя человеку вообще дела нет до тебя. У него свои проблемы, а ты ему что-то пишешь.
Но их труд тоже нужно уважать. Они тратят на нас своё время, дают советы. Когда я сижу на кресле и смотрю, то тоже знаю, как лучше сделать, но когда идёшь в октагон, там всё иначе», — сказал Махачев в интервью MMA Hour.
22 октября Ислам Махачев проведёт титульный поединок с Чарльзом Оливейрой.
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