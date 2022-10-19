Джо Роган эмоционально высказался о победе Уайлдера над Хелениусом

Звёздный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал победу Деонтея Уайлдера над Робертом Хелениусом. Напомним, американский боксёр нокаутировал своего оппонента за три секунды до окончания первого раунда.

«Это просто поразительно, какую мощь может генерировать Деонтей. Он действительно не похож ни на одного боксёра, которого я когда-либо видел в истории тяжёлого дивизиона. С этим человеком невозможно ошибиться. В истории бокса было много невероятных нокаутёров, но, на мой взгляд, Деонтей — самый впечатляющий.

Если вы посмотрите на этот удар, он был нанесён даже не в полную силу, но его противник мгновенно отключился. Это то, что великий Фирас Захаби называет «прикосновением смерти», — написал Роган в своих социальных сетях.

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На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь.