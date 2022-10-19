Пётр Ян поделился ожиданиями от боя Махачева и Оливейры

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в промоушене UFC, поделился ожиданиями от предстоящего поединка между соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой состоится на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.

«Я знаком с Исламом. Желаю ему победить в этом поединке. Он всю жизнь идёт к этому, проделал огромный путь. Искренне желаю ему победы. За земляка, за соотечественника!» — приводит слова Яна «Матч ТВ».

Напомним, Ян также выступит на UFC 280. Его соперником будет представитель США Шон О’Мэлли. В последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом и проиграл ему раздельным судейским решением.

Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями.