Пётр Ян — Шон О'Мэлли: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в соглавном событии которого российский боец Пётр Ян сразится с американцем Шоном О'Мэлли.



Текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу проведёт «Чемпионат». В России поединок в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляция основного карда начнётся приблизительно в 21:00 мск.



В главном бою турнира встретятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

В последнем поединке на турнире UFC 273 Пётр Ян уступил американцу Алджэмейну Стерлингу раздельным судейским решением. Шон О'Мэлли предыдущий поединок провёл с представителем Бразилии Педро Муньосом на UFC 276. Бой был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику.

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