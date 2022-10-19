«Никогда не сдавался». 40-летний Тайрон Вудли заявил, что не будет заканчивать карьеру
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе, 40-летний Тайрон Вудли признался, что не намерен завершать карьеру.
«Я не могу просто уйти из спорта только потому, что у меня неприятности. Я никогда не был трусом. Никогда не сдавался. Сейчас я стал мудрее. Хочу, чтобы меня считали человеком, который не сдался. Андерсон Силва живёт такой жизнью прямо сейчас. Примерно так я это себе представляю. Хочу заработать семи- или восьмизначную сумму, и неважно, где я сражаюсь, хоть на заднем дворе – где угодно, ведь я этого заслуживаю», — приводит слова Вудли MMAJunkie.
Звёзды ММА, которые сдавались после приёмов соперника:
Ранее Вудли обратился к американскому бойцу Нейту Диазу с предложением провести боксёрский поединок.
Новость по темеТайрон Вудли предложил Нейту Диазу боксёрский поединок
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