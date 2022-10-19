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«Так можно работать с демонами». Иржи Прохазка провёл три дня в комнате без света и еды

«Так можно работать с демонами». Иржи Прохазка провёл три дня в комнате без света и еды
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), чех Иржи Прохазка признался, что недавно провёл три дня в тёмной комнате, чтобы поработать над ментальными силами. Отметим, что Прохазка известен своей страстью к медитации.

«Полная темнота на три дня. Так спокойно можно работать со своими демонами и тренировать всё, что только можно. Но я не хотел бы говорить о многом, потому что это моё личное. Это самое большое удовольствие — нужно достичь момента, где время заканчивается. Это очень полезно. Остаёшься наедине с собой. И никого вокруг. Это было впервые, когда я сделал это без еды, была лишь вода. Всё гораздо жёстче, когда еды нет. Все процессы в организме протекают намного интенсивнее. Мозг работает активно.

Три дня, четыре дня — это не так уж много. Я практикую это просто для того, чтобы понять, кто я есть на самом деле. Тогда я смогу начать тренироваться и перейти на следующий уровень», — приводит слова Прохазки MMA Fighting.

Брутальные тренировки Иржи Прохазки в стиле самураев:

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