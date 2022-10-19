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Команда Стерлинга готова оставить вражду с Петром Яном после личной встречи

Команда Стерлинга готова оставить вражду с Петром Яном после личной встречи
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал, что команда Алджэмейна Стерлинга после недавнего личного общения с Петром Яном готова оставить в прошлом вражду с бывшим чемпионом UFC. Также Двалишвили высказался по поводу предстоящего боя россиянина с британцем Шоном О'Мэлли.

«Мы немного пообщались с Петром, он подошёл, спросил, как у нас дела – всё прошло хорошо. Я уважаю парней, которые являются хорошими бойцами и хорошими семьянинами. Он плохо говорил о моём друге, вот почему у меня был к нему негатив. Он обещал убить нас при встрече – что он вообще имел в виду? Но все делают ошибки, поэтому мы его прощаем. Удачи ему – теперь у нас всё ровно.

Надеюсь, О'Мэлли выиграет, но думаю, победит Пётр – в любом случае это будет хороший бой. О'Мэлли нужно много двигаться. Если он будет стоять перед ним, Пётр слишком жёсткий. Это большая проверка для Шона. Он хороший боец, но ещё не встречался с соперниками уровня Петра», — приводит слова Двалишвили MMA News.

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