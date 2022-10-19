«Хайпа больше, чем бойцовского интеллекта». Ян высказался об О’Мэлли
Поделиться
Известный российский боец UFC Пётр Ян высказался о будущем сопернике, американце Шоне О’Мэлли.
«Безусловно, О’Мэлли имеет навыки, но хайпа немножко больше, чем бойцовского интеллекта. Хайп этот хочется потушить. Я к нему серьёзно настроен. Просто я считаю, что я лучше как боец — как боец смешанных единоборств. В плане где-то подломать его, дать отпор — думаю, что смогу. Сомневаюсь, что он выдержит это», — сказал Ян в проморолике UFC.
Бой Яна и О’Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.
Комментарии
- 19 октября 2022
-
10:57
-
10:39
-
10:23
-
10:08
-
10:00
-
09:30
-
09:19
-
08:51
-
00:50
-
00:37
-
00:25
- 18 октября 2022
-
23:40
-
22:35
-
21:31
-
20:23
-
19:58
-
19:49
-
19:38
-
18:59
-
18:51
-
18:46
-
17:59
-
17:59
-
17:52
-
17:51
-
17:46
-
17:44
-
17:37
-
17:17
-
17:15
-
17:01
-
16:22
-
16:15
-
16:11
-
15:49
Партнерский контент