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«Хайпа больше, чем бойцовского интеллекта». Ян высказался об О’Мэлли

«Хайпа больше, чем бойцовского интеллекта». Ян высказался об О’Мэлли
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Известный российский боец UFC Пётр Ян высказался о будущем сопернике, американце Шоне О’Мэлли.

«Безусловно, О’Мэлли имеет навыки, но хайпа немножко больше, чем бойцовского интеллекта. Хайп этот хочется потушить. Я к нему серьёзно настроен. Просто я считаю, что я лучше как боец — как боец смешанных единоборств. В плане где-то подломать его, дать отпор — думаю, что смогу. Сомневаюсь, что он выдержит это», — сказал Ян в проморолике UFC.

Бой Яна и О’Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли:

UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE
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