Фергюсон — Хабибу: твой папаша был бы разозлён, узнав, в какое дерьмо ты превратился

Американский боец Тони Фергюсон обратился к экс-чемпиону UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Эй, толстяк, когда уже ты отрастишь пару яиц и перестанешь выписывать языком чеки, которые твоё тело не может обналичить? Твой папаша был бы разозлён, узнав, в какое дерьмо ты превратился», — написал Фергюсон в социальных сетях.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.