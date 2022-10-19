«Алмазы делаются под высоким давлением». Хабиб — о Махачеве

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о своём товарище, претенденте на титул UFC Исламе Махачеве. Ислам также выступает в лёгком весе. В настоящий момент он готовится к поединку с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Больше 20 лет усердной работы, пожертвований и дисциплины. Алмазы делаются под высоким давлением», — написал Нурмагомедов.
Напомним, бой Махачева и Оливейры состоится на UFC 280. Турнир пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Ислама и Чарльза станет главным событием спортивного шоу. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в лёгком весе. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.
Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280:
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