«Над ним издевались». О’Мэлли — о бое с Яном
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Американский боец UFC Шон О’Мэлли высказался о предстоящем поединке с россиянином Петром Яном, заявив, что Яна вынудили согласиться на бой с ним.
«Свои последние 10 боёв я провёл в Лас-Вегасе. Но когда тебе предлагают бой с Петром Яном, это огромная возможность. Мы приехали в Абу-Даби неделю назад, и я уже адаптировался к 11-часовой разнице во времени. Что касается соперника, то Пётр был единственным свободным бойцом из топ-10. Он отказал Чито Вере, а потому парни из UFC подошли к нему и сказали, что он не может бесконечно отказываться от боёв. Он говорит, что сам выбрал этот бой, но я думаю, что это не так. Над ним издевались, его вынудили», — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.
Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями:
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