О’Мэлли раскрыл свой план, по которому намерен нокаутировать Яна на UFC 280

Известный американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в UFC, заявил, что намерен нокаутировать россиянина Петра Яна. Их бой состоится на UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск. По словам Шона, для того чтобы нокаутировать Петра, он намерен работать в стойке.
«Я люблю грэпплинг. Если бы у меня был выбор, я выбрал бы именно его. Но с Яном я буду работать в стойке, чтобы нокаутировать его. Когда я думаю о том, как должен выглядеть бой с точки зрения веселья, думаю именно о том, чтобы нокаутировать соперника. Нокаут — моя главная цель в поединке. Но я понимаю, что Пётр — самый техничный и мощный соперник, который работает в ударном стиле. Это самый трудный и лучший бой, который я мог бы получить. У меня есть необходимые навыки, чтобы одержать победу в этом бою. С нетерпением жду, когда выйду в октагон и покажу всему миру, на что я способен», — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.
Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом:
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