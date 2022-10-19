Штырков рассказал, что станет решающим в исходе боя Махачев — Оливейра за титул UFC

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков поделился мыслями о предстоящем титульном поединке между соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Они встретятся на UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск. По словам Штыркова, решающим фактором в противостоянии станет стратегия на бой.
«Махачев — безусловный фаворит для меня, как и для всех российских фанатов ММА. Уверен, что никто в команде Ислама не недооценивает Оливейру. Три его последних боя были титульными, и все они закончились досрочно, а не проигрывал он уже пять лет. Вот и считай, можно ли его назвать андердогом? Думаю, что нет. Но в чём я точно не сомневаюсь, что у Ислама есть чёткий план на бой. Думаю, что здесь будет решать стратегия», — приводит слова Штыркова «РБК-Спорт».
Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280:
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