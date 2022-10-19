О’Мэлли предположил, как будет драться Ян в непривычном для себя формате из 3 раундов

Американский боец UFC Шон О’Мэлли поделился мыслями о том, повлияет ли на его будущего соперника, россиянина Петра Яна тот факт, что он привык драться пять раундов и не особенно активен в первом, и станет ли это преимуществом для него самого. Отметим, что бой будет состоять из трёх раундов по пять минут.



«Да, Пётр начинает бой медленно. Его стиль сложился из пятираундовых поединков. Но психология трёхраундового боя совершенно иная, включаться нужно сразу. И я честно не ожидаю, что он начнёт драку с раскачки. Он знает, что у него есть всего 15 минут, Ян выйдет и включится в бой с первых секунд. Но для меня это не имеет никакого значения, я могу к этому приспособиться. Это и есть высокий уровень бойца — умение приспособиться к действиям соперника. Я просто чувствую, что я лучше, чем он», — рассказал Шон на пресс-конференции.

Бой Яна и О’Мэлли пройдёт на UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.

Пётр Ян активно готовится к UFC 280: