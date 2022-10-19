Махачев: надеюсь, в этот раз Оливейра сделает вес

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, поделился ожиданиями от поединка с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Ислам, в частности, поделился ожиданиями и от результатов предстоящего в пятницу взвешивания.



«Он чемпион, но он должен показать всем бойцам хороший пример. Он должен быть профессионалом. Надеюсь, что он сделает вес [на этот раз]», — сказал Махачев на пресс-конференции.



Бой Махачева и Оливейры состоится на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск. Поединок будет главным событием спортивного шоу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мероприятия.

Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не уложился в лимит весовой категории. Его соперник, представитель США Джастин Гэтжи, успешно «сделал» вес, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника: