О'Мэлли высказался о бое Махачева и Оливейры на UFC 280

Известный американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в UFC, поделился мнением о предстоящем поединке между представителем России Исламом Махачевым и бойцом из Бразилии Чарльзом Оливейрой. Противостояние состоится на UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.
«Я просто обожаю карьеру Чарльза. Это здорово видеть, как долго он находится в UFC, его взлёты и падения, а также то, где он находится сейчас. Я всегда буду отдавать большее предпочтение ударнику, чем борцу. Поэтому мои симпатии на стороне Оливейры. Но, по сути, мне без разницы, кто победит в этом бою. Хотя было бы любопытно посмотреть, как Чарльз справится со всем этим», — рассказал Шон журналистам на пресс-конференции.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:
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