«Почему бы и нет? Я могу приехать». Махачев — о бое с Волкановски в Австралии
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Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, выразил желание провести бой с чемпионом промоушена в полулёгком весе Александром Волкановски.
«Почему бы и нет? Да, я буду драться с Волкановски в Австралии. Я был в Австралии один раз. И я могу приехать снова.
Это будет хороший бой. Всегда, когда чемпион из других дивизионов сражается с другими чемпионами, это большой и очень интересный бой для всех болельщиков», — сказал Махачев во время медиадня перед UFC 280.
Бой Махачева и бразильца Чарльза Оливейры состоится на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск. Поединок будет главным событием спортивного шоу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мероприятия.
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