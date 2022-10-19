Махачев: если я побью Волкановски, люди скажут, я побил маленького соперника

Российский боец UFC лёгкого веса Ислам Махачев рассказал о встрече c чемпионом промоушена в полулёгком весе (до 65 кг), представителем Австралии Александром Волкановски.

«Честно говоря, я встретил Волкановски внизу — он невысокий парень. Я спрашиваю его, почему тебе нужно сбросить вес прямо сейчас? Но если я побью Волкановски, люди скажут, я побил маленького соперника. Но люди всегда будут говорить.



Прямо сейчас я хочу драться с Чарльзом и надеюсь, что он сделает вес. Но это не имеет значения. В этом кэмпе я так усердно тренировался, что мне всё равно, кто будет со мной драться», — сказал Махачев во время медиадня перед UFC 280.

Неизвестные факты про Ислама Махачева: