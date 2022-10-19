Махачев: если я побью Волкановски, люди скажут, я побил маленького соперника
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Российский боец UFC лёгкого веса Ислам Махачев рассказал о встрече c чемпионом промоушена в полулёгком весе (до 65 кг), представителем Австралии Александром Волкановски.
«Честно говоря, я встретил Волкановски внизу — он невысокий парень. Я спрашиваю его, почему тебе нужно сбросить вес прямо сейчас? Но если я побью Волкановски, люди скажут, я побил маленького соперника. Но люди всегда будут говорить.
Прямо сейчас я хочу драться с Чарльзом и надеюсь, что он сделает вес. Но это не имеет значения. В этом кэмпе я так усердно тренировался, что мне всё равно, кто будет со мной драться», — сказал Махачев во время медиадня перед UFC 280.
Неизвестные факты про Ислама Махачева:
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