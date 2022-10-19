«А говорили, что я не смогу этого сделать». Леон Эдвардс показал фото из Дубая

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией из Дубая (ОЭА).



«А говорили, что я не смогу этого сделать», — подписал снимок Эдвардс.

Фото: Из личного архива Леона Эдвардса

Напомним, последний бой Эдвардс проводил с Камару Усманом. Поединок проходил на турнире UFC 278, который состоялся в ночь на 21 августа мск. Эдвардс одержал победу нокаутом на последней минуте пятого раунда и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. Отметим, что для Усмана это было лишь второе поражение в карьере и первое за девять лет. Эдвардс и Усман встречались и ранее. В первом поединке, который прошёл в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей добыл Камару.