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Дариуш рассказал, за счёт чего О’Мэлли победит Яна

Дариуш рассказал, за счёт чего О’Мэлли победит Яна
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Американский легковес UFC Бенеил Дариуш высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Петром Яном и британцем Шоном О’Мэлли.

«Я отдам предпочтение Шону О’Мэлли. На его стороне преимущество в размахе рук, и поединок будет всего трёхраундовым – это сильно увеличивает его шансы», — приводит слова Дариуша Sportskeeda.

Бой Яна и О’Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли:

UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE
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