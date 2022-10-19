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Ян объяснил, почему согласился на бой с О’Мэлли

Ян объяснил, почему согласился на бой с О’Мэлли
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Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC, высказался о предстоящем поединке с американцем Шоном О’Мэлли. Он состоится на UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.

«Да, я знаю, что это очень ожидаемый бой, думаю, что это интересное противостояние. У меня такие же захватывающие эмоции. Я жду этот поединок. Учитывая, что топ-5 бойцов были заняты, чтобы максимально вернуться в титульную гонку, мы решили подраться с Шоном. Это понравилось матчмейкингу, поэтому мы здесь», — сказал Ян на пресс-конференции.

Напомним, в главном бою UFC 280 поединок проведут россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями:

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