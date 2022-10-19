Ян объяснил, почему согласился на бой с О’Мэлли

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC, высказался о предстоящем поединке с американцем Шоном О’Мэлли. Он состоится на UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.

«Да, я знаю, что это очень ожидаемый бой, думаю, что это интересное противостояние. У меня такие же захватывающие эмоции. Я жду этот поединок. Учитывая, что топ-5 бойцов были заняты, чтобы максимально вернуться в титульную гонку, мы решили подраться с Шоном. Это понравилось матчмейкингу, поэтому мы здесь», — сказал Ян на пресс-конференции.



Напомним, в главном бою UFC 280 поединок проведут россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями: