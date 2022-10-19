Ян объяснил, почему согласился на бой с О’Мэлли
Поделиться
Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC, высказался о предстоящем поединке с американцем Шоном О’Мэлли. Он состоится на UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.
«Да, я знаю, что это очень ожидаемый бой, думаю, что это интересное противостояние. У меня такие же захватывающие эмоции. Я жду этот поединок. Учитывая, что топ-5 бойцов были заняты, чтобы максимально вернуться в титульную гонку, мы решили подраться с Шоном. Это понравилось матчмейкингу, поэтому мы здесь», — сказал Ян на пресс-конференции.
Напомним, в главном бою UFC 280 поединок проведут россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.
Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями:
Комментарии
- 19 октября 2022
-
14:17
-
14:11
-
14:05
-
14:01
-
14:00
-
13:52
-
13:46
-
13:37
-
13:37
-
12:41
-
12:40
-
12:36
-
12:30
-
12:26
-
12:21
-
12:11
-
12:05
-
12:00
-
11:18
-
10:57
-
10:39
-
10:23
-
10:08
-
10:00
-
09:30
-
09:19
-
08:51
-
00:50
-
00:37
-
00:25
- 18 октября 2022
-
23:40
-
22:35
-
21:31
-
20:23
-
19:58
Партнерский контент