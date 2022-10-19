«Пётр начинает бои медленно». Стерлинг назвал фаворита боя Ян — О’Мэлли

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Петром Яном и британцем Шоном О'Мэлли.

«Я не знаю. Это должен быть техничный бой. Если Ян решил навязать бой в кикбоксёрском стиле, это будет очень тяжёлый поединок для него из-за разницы в росте и антропометрии в целом. И я думаю, фут-ворк у Яна похуже. Но если Пётр будет бить по ногам и корпусу, а О’Мэлли будет двигать головой и исполнять свои сумасшедшие движения, а корпус оставаться на месте, тогда у Яна будут ключи к победе.



Исход зависит от того, кто проведёт более умный бой. Это не пятираундовый, а трёхраундовый бой. Более предпочтительный фаворит — О’Мэлли. Посмотрим, что покажет Ян, который известен тем, что начинает медленно. Хотя последний бой он начал быстро. Будет очень интересный поединок. Там и увидим, кто лучше выполнит свой гейм-план», — сказал Стерлинг во время медиадня перед турниром UFC 280.