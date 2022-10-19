Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Пётр начинает бои медленно». Стерлинг назвал фаворита боя Ян — О’Мэлли

«Пётр начинает бои медленно». Стерлинг назвал фаворита боя Ян — О’Мэлли
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Петром Яном и британцем Шоном О'Мэлли.

«Я не знаю. Это должен быть техничный бой. Если Ян решил навязать бой в кикбоксёрском стиле, это будет очень тяжёлый поединок для него из-за разницы в росте и антропометрии в целом. И я думаю, фут-ворк у Яна похуже. Но если Пётр будет бить по ногам и корпусу, а О’Мэлли будет двигать головой и исполнять свои сумасшедшие движения, а корпус оставаться на месте, тогда у Яна будут ключи к победе.

Исход зависит от того, кто проведёт более умный бой. Это не пятираундовый, а трёхраундовый бой. Более предпочтительный фаворит — О’Мэлли. Посмотрим, что покажет Ян, который известен тем, что начинает медленно. Хотя последний бой он начал быстро. Будет очень интересный поединок. Там и увидим, кто лучше выполнит свой гейм-план», — сказал Стерлинг во время медиадня перед турниром UFC 280.

Ян больше не барагозит в соцсетях. С таким настроем он уничтожит «розового пуделя» О’Мэлли Ян больше не барагозит в соцсетях. С таким настроем он уничтожит «розового пуделя» О’Мэлли
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022