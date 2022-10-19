Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ян высказался о навыках О’Мэлли в стойке

Ян высказался о навыках О’Мэлли в стойке
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC, поделился мнением о навыках будущего соперника, американца Шона О’Мэлли в стойке.

«Безусловно, у него есть навыки в стойке, он неординарный, нестандартный. Но если брать в целом его собранность, ментальную составляющую, я уверен, что сильнее в этих составляющих», — сказал Ян на пресс-конференции.

Бой Яна и О’Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями:

UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022