Ян высказался о навыках О’Мэлли в стойке

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC, поделился мнением о навыках будущего соперника, американца Шона О’Мэлли в стойке.

«Безусловно, у него есть навыки в стойке, он неординарный, нестандартный. Но если брать в целом его собранность, ментальную составляющую, я уверен, что сильнее в этих составляющих», — сказал Ян на пресс-конференции.



Бой Яна и О’Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями: