Ян высказался о навыках О’Мэлли в стойке
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Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC, поделился мнением о навыках будущего соперника, американца Шона О’Мэлли в стойке.
«Безусловно, у него есть навыки в стойке, он неординарный, нестандартный. Но если брать в целом его собранность, ментальную составляющую, я уверен, что сильнее в этих составляющих», — сказал Ян на пресс-конференции.
Бой Яна и О’Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.
Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями:
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