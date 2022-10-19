Пётр Ян пообещал устроить яркую дуэль взглядов с О'Мэлли

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC, высказался по поводу своего будущего соперника британца Шона О'Мэлли, а также пообещал, что их дуэль взглядов перед боем будет яркой.

«Я стал менее эмоциональным. Мне не нужен тот хайп, как-то сейчас себя популяризировать. Шон делает это, но мне нужно просто победить. Этот интерес и у меня есть, но в данном случае я не вижу необходимости раскручивать себя именно сейчас.

Дуэль взглядов будет яркой? Думаю, да», — сказал Ян во время медиадня перед турниром UFC 280.

Бой Яна и О’Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями: