Ян: О’Мэлли позиционирует себя Макгрегором, но тут итог будет другим
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Российский боец UFC Пётр Ян поделился мыслями о предстоящем поединке с представителем США Шоном О’Мэлли, который состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (ОЭА) на турнире по смешанным единоборствам UFC 280.
«С точки зрения пиара — этот бой похож на бой Конора с Жозе Альдо. Шон позиционирует себя Макгрегором, но тут итог будет другим. Вы же видели наш поединок с Альдо (Пётр победил техническим нокаутом. — Прим. «Чемпионата»). Вопрос о том, насколько это похоже на бой Конора и Жозе Альдо», — сказал Ян на пресс-конференции.
Напомним, в главном бою UFC 280 сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.
Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом:
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