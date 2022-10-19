Ян: О’Мэлли позиционирует себя Макгрегором, но тут итог будет другим

Российский боец UFC Пётр Ян поделился мыслями о предстоящем поединке с представителем США Шоном О’Мэлли, который состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (ОЭА) на турнире по смешанным единоборствам UFC 280.

«С точки зрения пиара — этот бой похож на бой Конора с Жозе Альдо. Шон позиционирует себя Макгрегором, но тут итог будет другим. Вы же видели наш поединок с Альдо (Пётр победил техническим нокаутом. — Прим. «Чемпионата»). Вопрос о том, насколько это похоже на бой Конора и Жозе Альдо», — сказал Ян на пресс-конференции.

Напомним, в главном бою UFC 280 сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом: