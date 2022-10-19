Пётр Ян: я выиграл два боя со Стерлингом

Популярный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в американском промоушене UFC, высказал мнение, что выиграл два поединка с американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Мы так и предполагали с командой, что, побив Шона, мы будем драться за пояс. Я не вижу никого, кто выше и кто достоин подраться за пояс. Я выиграл два боя со Стерлингом. Первый — безоговорочно, второй, пусть будет близок. Но я выиграл его. И я хочу вернуть себе пояс», — сказал Ян на пресс-конференции.



Ян и Стерлинг встречались на турнире UFC 273, который состоялся в ночь на 10 апреля мск. Бой завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Это был второй поединок бойцов. В первом противостоянии Стерлинг тоже одержал победу. Ян, доминировавший на протяжении большей части боя, в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. Американец не сумел подняться и продолжить поединок — пояс отдали ему.

Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом: