«Возможно, подерёмся». Ян рассказал об отношении к Хасбику

Российский боец UFC Пётр Ян ответил на вопрос об отношении к дагестанскому блогеру Хасбулле Магомедову, более известному как Хасбик.



«Я отношусь позитивно к этому парню. Нашёл своё место, его нашли. Не вижу в этом ничего противоречивого. Как говорится, ко всему относись с пониманием. Не суди, не судим будешь. Если это интересно, это интересно всем. Его высказывания, действия. Это интересно UFC. Увидимся, сфоткаемся, возможно, подерёмся», — сказал Ян на пресс-конференции UFC.



Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре нынешнего года стало известно, что Хасбик подписал пятилетнее соглашение с UFC. 13 октября он подтвердил контракт с промоушеном.

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