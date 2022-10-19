Ян высказался о возможных сложностях трёхраундового боя с О’Мэлли
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Популярный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в американском промоушене UFC, поделился мыслями о предстоящем поединке с американцем Шоном О’Мэлли, который пройдёт в рамках трёх раундов, а не привычных для Яна пяти.
«Безусловно, я понимаю, что нужно делать. Пересмотрел своё видение ведения поединков. Не будет проблемой начать сразу. У меня последние поединки были пятираундовые, но есть и опыт коротких боёв. Нужно включаться и делать вещи», — сказал Ян на пресс-конференции UFC.
Бой Яна и О’Мэлли пройдёт на UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.
Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде:
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