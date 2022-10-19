Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Тут дело не в худобе». Ян высказался о бойцовских навыках О’Мэлли

«Тут дело не в худобе». Ян высказался о бойцовских навыках О’Мэлли
Комментарии

Известный российский боец ММА Пётр Ян, выступающий в американском промоушене UFC, поделился мыслями о представителе США Шоне О’Мэлли, поединок с которым он проведёт на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск. Внимание Ян акцентировал на работе рук О’Мэлли.

«Тут дело не в худобе. У него есть точность и навык техничности нанесения удара. Плюс, кого он побил? Если посмотреть здравомыслящему человеку, профессионалу. Я не думаю, что там было много делов, чтобы попасть по ним. Бьёт он правый оверхэнд, правый снизу. Левой он не бьёт, пинается ногами. У меня был спарринг-партнёр, который бьёт правой рукой. Я просто это понимал и двигался в определённом направлении, и он ни разу не смог по мне попасть своей правой рукой», — сказал Ян на пресс-конференции.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли:

UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022