Ян обозначил позицию по готовности провести бой с Диллашоу, если тот победит Стерлинга
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Известный российский боец ММА Пётр Ян, выступающий в промоушене UFC, признался, что с удовольствием провёл бы поединок с американцем Ти Джеем Диллашоу.
«Я имею огромное желание, если он станет чемпионом, встретиться с ним», — сказал Ян на пресс-конференции.
Напомним, в ночь с 22 на 23 октября мск на турнире UFC 280 Ти Джей в поединке за титул UFC в легчайшем весе сразится с соотечественником Алджэмейном Стерлингом. Их бой станет соглавным событием спортивного мероприятия. В главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра. Ян также выступит на этом турнире. В главном карде соревнований он сразится с Шоном О'Мэлли из США.
Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму:
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