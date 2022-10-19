Мокаев встретился со Стерлингом. Фото

22-летний британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев (8-0), выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, показал фото с американцем Алджэмейном Стерлингом. Его он разместил в своих социальных сетях.



«Приятно познакомиться, чемпион», — написал Мокаев.

Фото: Из личного архива Мухаммада Мокаева

И Мокаев, и Стерлинг выступят на турнире UFC 280. Мухаммад сразится с представителем Канады Малкольмом Гордоном. А Алджэмейн проведёт бой с соотечественником Ти Джеем Диллашоу — их поединок будет соглавным событием спортивного мероприятия. Главным боем турнира будет противостояние россиянина Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спортивного шоу.

Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму: