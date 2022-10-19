Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли. Видео

Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав подписчикам, как выглядит его обед. Через три дня Пётр проведёт поединок с американцем Шоном О’Мэлли.
«Диетолог тоже заряжен», — подписал видеозапись Пётр.
Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли:
Напомним, поединок с участием Яна и О’Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280.
В главном поединке спортивного шоу выступят представитель России Ислам Махачев и Чарльз Оливейра из Бразилии. В соглавном бою сразятся Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Оба представляют США. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.
- 19 октября 2022
-
16:47
-
16:25
-
16:10
-
15:46
-
15:18
-
14:34
-
14:24
-
14:19
-
14:17
-
14:11
-
14:05
-
14:01
-
14:00
-
13:52
-
13:46
-
13:37
-
13:37
-
12:41
-
12:40
-
12:36
-
12:30
-
12:26
-
12:21
-
12:11
-
12:05
-
12:00
-
11:18
-
10:57
-
10:39
-
10:23
-
10:08
-
10:00
-
09:30
-
09:19
-
08:51