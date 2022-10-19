Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли. Видео

Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав подписчикам, как выглядит его обед. Через три дня Пётр проведёт поединок с американцем Шоном О’Мэлли.



«Диетолог тоже заряжен», — подписал видеозапись Пётр.

Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли:

Напомним, поединок с участием Яна и О’Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280.



В главном поединке спортивного шоу выступят представитель России Ислам Махачев и Чарльз Оливейра из Бразилии. В соглавном бою сразятся Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Оба представляют США. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.