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Стерлинг: Диллашоу был читером на протяжении всей карьеры. Его сдали его же товарищи

Стерлинг: Диллашоу был читером на протяжении всей карьеры. Его сдали его же товарищи
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Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг дал комментарий по поводу своего будущего соперника Ти Джея Диллашоу.

«Я буду драться с человеком, за которым следил много лет. Я уважаю всё, чего он добился, но я знаю, что он был читером на протяжении всей своей карьеры в UFC.

Эту информацию раскрыли его одноклубники. Я ничего не выдумываю. Его сдали его же товарищи по команде», — сказал Стерлинг на пресс-конференции.

Напомним, бой Диллашоу и Стерлинга будет соглавным событием UFC 280. В главном бою турнира встретятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра. Кроме того, в главном карде поединок проведёт россиянин Пётр Ян, противостоять которому будет американец Шон О'Мэлли.

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