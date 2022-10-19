Волкановски назвал фаворита в бою Оливейра — Махачев и дал прогноз

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александр Волкановски назвал фаворита в ожидаемом титульном поединке легковесов Чарльза Оливейры и Ислама Махачева, который состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, австралиец станет запасным бойцом для главного события на турнире UFC 280.
«Конечно же, я изучал этих парней, поэтому я понимаю, как всё сложится и как бы я себя повёл. Но как себя поведёт Чарльз? И как Ислам приспособится к Чарльзу? Мы не знаем, но если бы мне пришлось выбирать кого-то, то это был бы Ислам.
Никакого неуважения к Чарльзу, он уже всё доказал, но я смотрю на это с точки зрения стилей. И это будет либо технический нокаут в поздних раундах, либо кимура, рычаг локтя или треугольник. Либо решение», – сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
- 19 октября 2022
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