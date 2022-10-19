Алекс Волкановски назвал секрет успеха борьбы Ислама Махачева

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александр Волкановски высказался о навыках борьбы российского легковеса Ислама Махачева, готовящегося на этих выходных в Абу-Даби (ОАЭ) сразиться за вакантный титул с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Чарльз – аутсайдер. Многие считают это неуважением, но я так не думаю. Возможно, дело в том, что учитывается умение Ислама удерживать соперника.

Подход Ислама к борьбе заключается в контроле: контроле ног, бёдер, удержании позиции сверху и сохранении давления, а также переводе соперника в определённые положения, откуда можно будет развить успех. Он не допускает много ошибок», – сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее в интервью Волкановски дал прогноз на поединок Оливейра – Махачев.