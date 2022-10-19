Дана Уайт: бой с Яном похож для О’Мэлли на противостояние Макгрегора и Альдо

Президент UFC Дана Уайт считает, что победа американского бойца легчайшего веса (до 61 кг) Шона О’Мэлли над российским экс-чемпионом Петром Яном сделает его суперзвездой организации.

Так, Уайт вспомнил исторический поединок между полулегковесами Конором Макгрегором и Жозе Альдо, который состоялся на турнире UFC 194 в декабре 2015 года.

«Недавно О’Мэлли провёл сравнение, сказав, что хотел бы стать следующим Конором Макгрегором, стать мировой суперзвездой. Что ж, суть заключается в том, чтобы побеждать в ключевых боях. У него уже есть то, что нравится людям. Теперь же речь пойдёт о ключевых боях. Этот поединок похож на противостояние Макгрегора и Жозе Альдо», – приводит слова Уайта Barstool Sports.