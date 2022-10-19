Бенеил Дариуш оценил шансы Махачева на победу в бою с Оливейрой

Американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Бенеил Дариуш высказался о предстоящем поединке за вакантный титул между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым, который состоится уже на этих выходных в Абу-Даби (ОАЭ).
«Думаю, что всё 50 на 50. Изначально я считал, что Ислам победит, но теперь… Моё мнение меняется каждый день. Я ведь сам скоро выступлю, поэтому и не задумывался об этом поединке должным образом. Мне действительно тяжело назвать победителя. Но таково моё мнение.
Если победа над Гамротом не сделает меня претендентом, то я даже и не знаю, с кем ещё подраться… Но это и неважно. Мне нравится драться, и я хочу просто побеждать людей. Надеюсь, что мне позволят это сделать», – сказал боец в интервью MMA.Metaratings.ru.
- 19 октября 2022
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