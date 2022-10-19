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Бенеил Дариуш назвал бойцов, которые смогут дать отпор Чимаеву

Бенеил Дариуш назвал бойцов, которые смогут дать отпор Чимаеву
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Американский легковес UFC Бенеил Дариуш высказался о бойцах полусредней (до 77 кг) и средней весовой категории (до 84 кг), которые смогли бы дать бой шведскому проспекту Хамзату Чимаеву.

«Я не считаю, что полусредний дивизион является подходящим для него. Ему тяжело укладываться в лимит весовой. Мне кажется, что он будет смотреться намного лучше в среднем весе.

Кто бы дал ему самый конкурентный бой? В среднем весе ему будет непросто с Робертом Уиттакером, а также с Марвином Веттори. В полусреднем весе это Леон Эдвардс… да, и Камару тоже. Если вы подумаете о Леоне, то у него прекрасный контроль дистанции. Усману нравится идти вперёд, но Леон смог с этим справиться», – сказал Дариуш в интервью MMA.Metaratings.ru.

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