Диллашоу предсказал результат боя Ян — О’Мэлли на UFC 280
Поделиться
Двукратный чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американский ветеран Ти Джей Диллашоу высказался о претендентском поединке между россиянином Петром Яном и соотечественником Шоном О’Мэлли, который состоится на этих выходных в Абу-Даби (ОАЭ) и станет частью турнира UFC 280.
«Ян – убийца, если говорить о том, как он ведёт себя и как дерётся. О’Мэлли — это продавец. И он проделывает большую работу над тем, чтобы занять своё положение. Сейчас у него отличное время, и я дам этому парню шанс. Как по мне, Ян победит, но я дам О’Мэлли шанс», – приводит слова Диллашоу издание MMAJunkie.
Ранее в интервью чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски предсказал исход поединка Оливейра – Махачев.
Комментарии
- 19 октября 2022
-
20:00
-
19:59
-
19:45
-
19:12
-
19:05
-
18:56
-
17:48
-
17:31
-
16:47
-
16:25
-
16:10
-
15:46
-
15:18
-
14:34
-
14:24
-
14:19
-
14:17
-
14:11
-
14:05
-
14:01
-
14:00
-
13:52
-
13:46
-
13:37
-
13:37
-
12:41
-
12:40
-
12:36
-
12:30
-
12:26
-
12:21
-
12:11
-
12:05
-
12:00
-
11:18
Партнерский контент