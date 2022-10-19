Диллашоу предсказал результат боя Ян — О’Мэлли на UFC 280

Двукратный чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американский ветеран Ти Джей Диллашоу высказался о претендентском поединке между россиянином Петром Яном и соотечественником Шоном О’Мэлли, который состоится на этих выходных в Абу-Даби (ОАЭ) и станет частью турнира UFC 280.

«Ян – убийца, если говорить о том, как он ведёт себя и как дерётся. О’Мэлли — это продавец. И он проделывает большую работу над тем, чтобы занять своё положение. Сейчас у него отличное время, и я дам этому парню шанс. Как по мне, Ян победит, но я дам О’Мэлли шанс», – приводит слова Диллашоу издание MMAJunkie.

Ранее в интервью чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски предсказал исход поединка Оливейра – Махачев.