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Диллашоу сказал, как закончится его бой со Стерлингом на UFC 280

Диллашоу сказал, как закончится его бой со Стерлингом на UFC 280
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Двукратный чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американский ветеран Ти Джей Диллашоу считает, что его поединок с действующим обладателем титула и соотечественником Алджамейном Стерлингом, который состоится уже на этих выходных в Абу-Даби (ОАЭ), не дойдёт до решения судей.

«Я собираюсь досрочно остановить его. И сломать. У него проблемы с выносливостью. И он не является универсалом. Он больше полагается на определённые навыки, в которых хорош, но я не думаю, что они станут для меня проблемой. Я намереваюсь сломать его, оказывая непрекращающееся давление, постоянно «висеть» над ним, а затем остановить», – приводит слова бойца издание MMAJunkie.

Ранее в интервью Диллашоу предсказал результат боя Ян — О’Мэлли.

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