«Это плохая идея». Волкановски сказал Яну, чего не стоит делать в бою с О'Мэлли

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски высказался о претендентском поединке на категорию ниже между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О’Мэлли, который состоится на этих выходных в Абу-Даби (ОАЭ).
«Если бы это был пятираундовый бой? Пётр Ян в любом случае. Да, поединок рассчитан на три раунда, но я всё равно выберу Петра Яна. Он – мой чувак и уже заявил о себе. Ему нравится ломать людей, просчитывая их, а затем убирая. Он очень жёсткий.
Я и вправду считаю, что ему не нужно подстраиваться под бойцов, но мы знаем, что ему нравится это делать. И мне кажется, что это плохая идея, если говорить о Шоне О’Мэлли. Не отдавай ему пространство и не иди по прямой линии, потому что он попытается отбиться, опираясь на заднюю ногу», – сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
- 19 октября 2022
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