Диллашоу: Стерлинг знает, что отстойно завоевал титул. Он выскреб победу в реванше с Яном
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Двукратный чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американский ветеран Ти Джей Диллашоу иронично отреагировал на реплику журналиста, спросившего, получится ли у него прервать правление действующего обладателя титула Алджамейна Стерлинга.
«А это и вправду правление? Я хочу сказать… Я не считаю его чемпионство таковым. То, как он завоевал титул – это отстой, и он это знает. Я не считаю, что он достойно справился. А потом он выскреб победу в реванше. Я хочу сказать, что это было очень блёкло», – сказал боец на пресс-конференции.
Ранее в интервью Диллашоу предсказал исход претендентского поединка между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О’Мэлли, который также состоится на турнире UFC 280.
Новость по темеДиллашоу предсказал результат боя Ян — О’Мэлли на UFC 280
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