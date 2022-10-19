Чарльз Оливейра назвал условие, при котором вернётся в полулёгкий вес UFC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра назвал условие, при котором вернётся в полулёгкий дивизион (до 65 кг), где он выступал на начальном этапе карьеры.

«Прежде всего мне и моей команде необходимо сосредоточиться на том, что произойдёт. Что же касается этого боя, то наступил мой черёд подраться в Бразилии.

Если мы сделаем так, что бой между мной и Волкановски состоится, тогда у нас будет два варианта – провести его в лёгком весе, а затем подраться в полулёгком. Мы подерёмся в двух весовых категориях. Я могу подраться в Австралии в феврале, но за его пояс», – сказал боец на пресс-конференции.

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