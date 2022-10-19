Чарльз Оливейра назвал условие, при котором вернётся в полулёгкий вес UFC
Поделиться
Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра назвал условие, при котором вернётся в полулёгкий дивизион (до 65 кг), где он выступал на начальном этапе карьеры.
«Прежде всего мне и моей команде необходимо сосредоточиться на том, что произойдёт. Что же касается этого боя, то наступил мой черёд подраться в Бразилии.
Если мы сделаем так, что бой между мной и Волкановски состоится, тогда у нас будет два варианта – провести его в лёгком весе, а затем подраться в полулёгком. Мы подерёмся в двух весовых категориях. Я могу подраться в Австралии в феврале, но за его пояс», – сказал боец на пресс-конференции.
Ранее в интервью Ислам Махачев объяснил, почему потерпел единственное поражение в карьере.
Комментарии
- 19 октября 2022
-
23:04
-
22:28
-
22:03
-
21:51
-
20:59
-
20:00
-
19:59
-
19:45
-
19:12
-
19:05
-
18:56
-
17:48
-
17:31
-
16:47
-
16:25
-
16:10
-
15:46
-
15:18
-
14:34
-
14:24
-
14:19
-
14:17
-
14:11
-
14:05
-
14:01
-
14:00
-
13:52
-
13:46
-
13:37
-
13:37
-
12:41
-
12:40
-
12:36
-
12:30
-
12:26
Партнерский контент