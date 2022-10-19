Дмитрий Бивол выделил сильные стороны Хильберто Рамиреса
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) выделил сильные стороны своего соперника мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO), поединок с которым состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom.
«У него 44 профессиональных боя и ни одного поражения. Очевидно, что он хорош. 44 боя… Не знаю, вероятно, я никогда столько не проведу за карьеру.
Что же касается навыков, то у него хороший удар по корпусу с левой руки. У него всегда хорошие кондиции, он высокий и он левша. И он уверен в себе, потому что у него за плечами 44 боя и большой опыт», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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