Дмитрий Бивол выделил сильные стороны Хильберто Рамиреса

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) выделил сильные стороны своего соперника мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO), поединок с которым состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom.

«У него 44 профессиональных боя и ни одного поражения. Очевидно, что он хорош. 44 боя… Не знаю, вероятно, я никогда столько не проведу за карьеру.

Что же касается навыков, то у него хороший удар по корпусу с левой руки. У него всегда хорошие кондиции, он высокий и он левша. И он уверен в себе, потому что у него за плечами 44 боя и большой опыт», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.